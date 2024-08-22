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22 августа, 10:02

Ирландский наёмник, вступивший в ВСУ, бесследно пропал на востоке Украины

Irish Examiner: 20-летний наёмник ВСУ из Ирландии Алекс Рыжук пропал без вести

Двадцатилетний наёмник из Ирландии Алекс Рыжук, который воевал в рядах ВСУ, пропал без вести. Об этом сообщила газета Irish Examiner. По предварительным данным издания, боец мёртв.

Уточняется, что военный родился семье украинцев, а на фронт поехал, «когда ему исполнилось 18 лет». Журналисты отметили, что ирландец участвовал в боях недалеко от линии фронта на востоке Украины и перестал выходить на связь несколько недель назад. В МИД страны сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации.

Если смерть Рыжука подтвердится, то он станет четвёртым ирландцем, погибшим на Украине с начала СВО.

«Неудивительно»: В ГД осудили участие американских наёмников в нападении на Курскую область
«Неудивительно»: В ГД осудили участие американских наёмников в нападении на Курскую область

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что среди пленных солдат ВСУ в Курской области нет иностранных наёмников. После вылазки ВСУ в приграничье сообщалось, что в рядах украинской армии много боевиков с Запада: есть граждане Канады, Грузии и Польши. А недавно стало известно, что наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group также участвовали в нападении на мирный регион. Как оказалось, иностранцы уже два года работают в составе ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Александра Мышляева
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