Ирландский наёмник, вступивший в ВСУ, бесследно пропал на востоке Украины

Двадцатилетний наёмник из Ирландии Алекс Рыжук, который воевал в рядах ВСУ, пропал без вести. Об этом сообщила газета Irish Examiner. По предварительным данным издания, боец мёртв.

Уточняется, что военный родился семье украинцев, а на фронт поехал, «когда ему исполнилось 18 лет». Журналисты отметили, что ирландец участвовал в боях недалеко от линии фронта на востоке Украины и перестал выходить на связь несколько недель назад. В МИД страны сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации.