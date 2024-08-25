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25 августа, 10:34

ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников

За минувшие сутки ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, сообщило Минобороны. Также целью стала живая сила и военная техника противника в 147 районах.

А российские системы ПВО сбили 41 беспилотник и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, добавили в военном ведомстве.

Российские бойцы за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области
Российские бойцы за сутки отразили и сорвали восемь атак ВСУ в Курской области

Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ в Курской области. Так, с начала атаки противник потерял в приграничье уже почти шесть тысяч военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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