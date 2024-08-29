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29 августа, 11:59

ВСУ лишились свыше 7,4 тысячи солдат за время боёв в Курской области

ВСУ под Курском за сутки потеряли свыше 400 бойцов и 29 единиц бронетехники

За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 400 человек личного состава и 29 единиц бронетехники, включая пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр (БТР), 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномёт и 17 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности за время боевых действий в приграничных районах Курской области противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS. Также ВСУ лишились пяти установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 10 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), двух РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пяти единиц инженерной техники.

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А ранее спецназ «Ахмат» отчитался об уничтожении в курском приграничье немецких и польских наёмников. Параллельно пособники ВСУ из зарубежных стран уничтожаются и российской авиацией.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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