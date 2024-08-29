ВСУ лишились свыше 7,4 тысячи солдат за время боёв в Курской области

За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 400 человек личного состава и 29 единиц бронетехники, включая пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр (БТР), 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномёт и 17 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.