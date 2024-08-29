ВСУ лишились свыше 7,4 тысячи солдат за время боёв в Курской области
ВСУ под Курском за сутки потеряли свыше 400 бойцов и 29 единиц бронетехники
За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 400 человек личного состава и 29 единиц бронетехники, включая пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр (БТР), 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномёт и 17 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности за время боевых действий в приграничных районах Курской области противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS. Также ВСУ лишились пяти установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 10 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), двух РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пяти единиц инженерной техники.
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