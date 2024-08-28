ВКС России разбомбили на Украине лагерь иностранных наёмников
Истребитель РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российская авиация за минувшие сутки разбомбила лагерь иностранных наёмников на Украине. О ходе специальной военной операции на 28 августа отчиталось Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражен лагерь иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее Министерство обороны заявило о том, что Россия продвинулась на Угледарском участке в ДНР. Штурмовики группировки «Восток» начали движение в сторону населённого пункта Константиновка. Теперь штурмовики должны отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.