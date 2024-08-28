ВКС России разбомбили на Украине лагерь иностранных наёмников

Российская авиация за минувшие сутки разбомбила лагерь иностранных наёмников на Украине. О ходе специальной военной операции на 28 августа отчиталось Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражен лагерь иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах», — уточнили в оборонном ведомстве.