Латвийский экс-депутат объявлен в международный розыск за бои в Иностранном легионе ВСУ

Прокуратура ДНР утвердила обвинения по уголовному делу, которые ранее были направлены в отношении наёмника ВСУ – 49-летнего экс-депутата из Юриса Юрашса из Латвии. Его дело перешло в суд, сообщает Генпрокуратура России.

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.

По данным следствия Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне Украины в период с 2022 по 2024 года «в различных точках боевого соприкосновения в качестве наёмника». За это обвиняемый получил вознаграждение в размере более двух миллионов рублей.

Также в 2022 году Юрашс разместил в Интернете публикацию о якобы совершённых ВС РФ убийствах мирных жителей, разрушении жилых домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области Украины. О выдуманных событиях латвиец также вещал в интервью «Радио Свобода Украина»*.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения по существу», — сообщила Генпрокуратура России.

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