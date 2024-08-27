Россиянин сядет на 13 лет за два года шпионажа в Крыму

Верховный Суд Республики Крым приговорил жителя Томской области к 13 годам колонии по делу о госизмене. 26-летний мужчина два года передавал данные иностранным спецслужбам, сообщает Прокуратура города Севастополя.

«Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Томской области. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – говорится в сообщении.

Подсудимого завербовали представители иностранных служб одной из стран СНГ в августе 2022 года. Мужчина, выполняя их задания, собирал и передавал зарубежной разведке различные сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектах. Всё это время обвиняемый находился на территории полуострова.

В результате разбирательство изменщик получил 13 лет и 2 месяца колонии строго режима «с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 350 тысяч рублей».