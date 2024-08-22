30-летнего крымчанина приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене

Жителя Республики Крым приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщает Верховный суд РК.

«Верховный суд Республики Крым (ВС РК) признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Также крымчанину назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Суд квалифицировал его действия по статье 275 УК РФ (государственная измена). Как удалось установить, 30-летний житель собирал и передавал бойцам ВСУ сведения об армии России, которые могут быть использованы против Вооружённых сил РФ.