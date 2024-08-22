30-летнего крымчанина приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене
Житель Крыма, осуждённый на 13 лет за госизмену. Обложка © Верховный суд РК
Жителя Республики Крым приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщает Верховный суд РК.
«Верховный суд Республики Крым (ВС РК) признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Также крымчанину назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Суд квалифицировал его действия по статье 275 УК РФ (государственная измена). Как удалось установить, 30-летний житель собирал и передавал бойцам ВСУ сведения об армии России, которые могут быть использованы против Вооружённых сил РФ.
Напомним, что недавно за госизмену также осудили гражданку США и России Ксению Карелину. Девушка будет отбывать 12 лет колонии. Она собирала средства на нужды ВСУ и отправляла деньги Украине с 2022 года.