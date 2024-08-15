Россиянку Карелину с паспортом США приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Гражданку США и России Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии. Её признали виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ.

Как уточняли в ФСБ, с 2022 года она активно отправляла деньги украинским военным. На них закупалось оружие, средства медицины и экипировка.