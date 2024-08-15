Россиянку Карелину с паспортом США приговорили к 12 годам по делу о госизмене
Гражданку США и России Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии. Её признали виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ.
Как уточняли в ФСБ, с 2022 года она активно отправляла деньги украинским военным. На них закупалось оружие, средства медицины и экипировка.
32-летняя Карелина выросла в Екатеринбурге, где окончила местный лицей №8. Позднее жила в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила американский паспорт. В Екатеринбург она приехала, чтобы повидаться с родителями, там же была задержана.
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