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15 августа, 09:49

Россиянку Карелину с паспортом США приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Гражданку США и России Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии. Её признали виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ.

Как уточняли в ФСБ, с 2022 года она активно отправляла деньги украинским военным. На них закупалось оружие, средства медицины и экипировка.

Арестованная в России американка признала вину в госизмене за спонсирование ВСУ
Арестованная в России американка признала вину в госизмене за спонсирование ВСУ

32-летняя Карелина выросла в Екатеринбурге, где окончила местный лицей №8. Позднее жила в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила американский паспорт. В Екатеринбург она приехала, чтобы повидаться с родителями, там же была задержана.

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Алексей Берковиц
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