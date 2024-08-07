Арестованная в России американка признала вину в госизмене за спонсирование ВСУ
Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Ксения Карелина признала вину
Екатеринбурженка Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за спонсирование ВСУ, признала свою вину. Об этом рассказал её адвокат. Женщина имеет гражданство РФ и США.
"Свою вину признает, да", — отметил юрист в беседе с РИА "Новости".
8 августа обвиняемой вынесут приговор.
Напомним, в феврале Карелину задержали по делу о сборе средств для ВСУ. По данным следствия, с началом спецоперации она собирала деньги для одной из украинских организаций, на которые позже приобретались предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы для украинской армии. Кроме того, находясь в США, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима.
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