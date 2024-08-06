Трансгендера, год морочившего голову сотрудникам "Лефортово", отправили в мужскую тюрьму

26-летний трансгендер, задержанный прошлым летом по обвинению в государственной измене и поддержке ВСУ, отправился отбывать срок в мужскую исправительную колонию. Его случай стал одним из самых необычных в истории московского СИЗО "Лефортово", где он отбывал арест, ведь условия его содержания осложнялись тем, что молодой человек сам так и не решил, какого же он пола. Журналисты разобрались в деталях необычной для российской судебной системы ситуации.

Как пишет сайт MK.ru, молодого человека, утверждавшего будто он девушка и даже пытавшегося пройти операцию по смене пола, задержали летом 2023 года по подозрению в госизмене и спонсировании украинской армии, его дело было засекречено. Предположительно, сперва парня пытались содержать в мужской камере, ведь по документам он был мужчиной, однако арестант попросил так с ним не поступать и добавил, что хочет в СИЗО к женщинам. Администрация изолятора учла его пожелания и приняла соломоново решение, посадив капризного постояльца в одиночную камеру, однако и у этого варианта были свои недостатки. За заключёнными в "одиночке" и так требуется дополнительный контроль, чтобы они себе не навредили, а здесь речь шла о человеке, который не знает, к какому полу относится и чьё психическое состояние никак нельзя было назвать устойчивым.

Впрочем, теперь эти сложности для сотрудников СИЗО позади: обвиняемому вынесли приговор — и он отправился по этапу в колонию для мужчин. Сам он просил суд оставить его на весь срок в столичном СИЗО или же посадить в пенитенциарное учреждение для женщин. Однако служители правосудия сочли верным при вынесении вердикта ориентироваться на документы гражданина, а не на его просьбы. Хотя нельзя исключать, что трансгендера всё же посадят в отдельную камеру в мужской ИК.

Ранее Life.ru сообщал, что в Орловской области силовики задержали трансгендера и ЛГБТ*-активиста за перевод средств для ВСУ. Также он был волонтёром медиапроекта-иноагента "ОВД-Инфо"**.