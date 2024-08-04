Писатель — о бое трансгендера с итальянкой на ОИ: Меньшинства стали управлять большинством

Писатель Платон Беседин назвал безумием бой между итальянкой Анджелой Карини и трансгендером из Алжира Иманом Хелифом, который состоялся 1 августа на Олимпийских играх. В материале 360.ru он сравнил происходящее сейчас в Париже с событиями из книги американского писателя Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", где сдвинулась реальность и меньшинства стали управлять большинством.

"Стояла Анджела 46 секунд, а потом сдалась. Казалось бы, что тут такого? Одна деталь: Иман — это мужчина, вернее трансгендер, позиционирующий себя женщиной. То есть на ринге здоровенный араб (фото — жуть, если честно) избивал несчастную европейскую спортсменку. При этом ей даже не дали биты или хотя бы перцовый баллончик", — отметил Беседин.

Напомним, итальянская спортсменка Анджела Карини сдалась спустя 46 секунд после начала боя. В результате победу "одержал" биологический мужчина, который называет себя женщиной. Карини заявила, что так сильно её ещё никогда не били. В слезах она покинула ринг, отказавшись пожимать руку сопернику. Позже итальянка объявила о завершении карьеры.