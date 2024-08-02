Итальянская боксёрша Карини завершит карьеру после боя с трансгендером на ОИ

Итальянская спортсменка Анджела Карини решила уйти из бокса после проигрыша в поединке с алжирским трансгендером Иманом Хелифов на парижской Олимпиаде. Об этом она рассказала в беседе с изданием La Stampa.

"Я совершила ошибку, уйдя с ринга в гневе, но гнев был не по отношению к сопернице. Я получила много ударов. Я боец и человек, который никогда не останавливается перед болью, но даже при всей моей решимости и упрямстве я не могла продолжать", — приводит слова Карини газета.

Спортсменка призналась, что во время боя задавалась вопросом о том, кто вышел с ней в ринг. Она добавила, что сочувствует сопернику из-за разразившегося после поединка шума в медиа. В то же время, Карини не хочет судить о том, можно ли считать такой бой правильным со спортивной точки зрения, а также не признаёт себя проигравшей, хотя и сдалась абсолютно сознательно.

"Я ухожу с гордо поднятой головой, и теперь я прощаюсь с боксом", — подытожила итальянка.