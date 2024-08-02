МОК забеспокоился о безопасности боксёрш с "сюрпризом" на Олимпиаде

На Олимпиаде занялись вопросом обеспечения безопасности боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которых год назад дисквалифицировали с чемпионата за проваленный гендерный тест, а в этом году допустили до Игр в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"Со вчерашнего дня мы [члены МОК] занимаемся безопасностью этих двух спортсменок, идёт масса оскорблений в их адрес из-за дезинформации. В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора", — говорилось в сообщении, которое ранее указывало на допуск спортсменок "с сюрпризом" на ОИ.