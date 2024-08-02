МОК забеспокоился о безопасности боксёрш с "сюрпризом" на Олимпиаде
В МОК забеспокоились о безопасности проваливших гендерный тест боксёрш
Трансгендер Иман Хелиф в поединке ОИ со спортсменкой из Италии. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB
На Олимпиаде занялись вопросом обеспечения безопасности боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которых год назад дисквалифицировали с чемпионата за проваленный гендерный тест, а в этом году допустили до Игр в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
"Со вчерашнего дня мы [члены МОК] занимаемся безопасностью этих двух спортсменок, идёт масса оскорблений в их адрес из-за дезинформации. В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора", — говорилось в сообщении, которое ранее указывало на допуск спортсменок "с сюрпризом" на ОИ.
Напомним, что на парижских Олимпийских играх случился конфуз из за победы алжирского боксёра Имана Хелифа, который когда-то был пацаном. Трансгендера поставили боксировать с итальянкой Анджелой Корини, которая прекратила бой за 46 секунд из-за отсутствия возможности соперничать с "мужчиной". К слову, спортсмен из Алжира считает бой равным, а свою победу справедливой.