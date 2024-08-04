Боксёр назвал дикостью участие алжирки-трансгендера в Олимпиаде в Париже
Боксёр Золкин назвал бой итальянки с трансгендером полным крахом Олимпиады
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Бой на Олимпиаде в Париже между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой-трансгендером Иман Хелиф является дикостью. Такое мнение "Вечерней Москве" высказал боксёр-профессионал Александр Золкин.
Спортсмен не понимает, как такой поединок вообще допустили организаторы Олимпийских игр. Он считает, что изначально Карини поставили в неравные условия, заставив её состязаться с участницей с неочевидным биологическим полом. Очевидно, что Иман Хелиф была сильнее соперницы.
"Есть вопросы к людям, которые отвечают за организацию Игр. <…> Это ненормально. И если это только начало Олимпиады, а уже происходит подобное, то это полный крах", — выразил мнение Золкин.
То, что Хелиф не прошла гендерный тест на чемпионате мира 2023 года в Индии, олимпийский комитет совершенно не смутило. Исследование показало наличие в её организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона. Несмотря на это, 1 августа она вышла на ринг с Карини и победила её за 46 секунд. После боя итальянка в слезах заявила, что так сильно её никогда ещё не били. Вылетев с Олимпиады, Карини приняла решение завершить карьеру.