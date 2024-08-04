Боксёр назвал дикостью участие алжирки-трансгендера в Олимпиаде в Париже

Бой на Олимпиаде в Париже между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой-трансгендером Иман Хелиф является дикостью. Такое мнение "Вечерней Москве" высказал боксёр-профессионал Александр Золкин.

Спортсмен не понимает, как такой поединок вообще допустили организаторы Олимпийских игр. Он считает, что изначально Карини поставили в неравные условия, заставив её состязаться с участницей с неочевидным биологическим полом. Очевидно, что Иман Хелиф была сильнее соперницы.

"Есть вопросы к людям, которые отвечают за организацию Игр. <…> Это ненормально. И если это только начало Олимпиады, а уже происходит подобное, то это полный крах", — выразил мнение Золкин.