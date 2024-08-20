Суд оставил приговор осуждённого за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова

Верховный суд России отклонил жалобу на приговор основателю и гендиректору крупной IT-компании Group-IB (сейчас —F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, который отбывает 14-летний срок в колонии по делу о госизмене.

"Приговор Московского городского суда <...> оставить без изменения, кассационную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение один из судей, передаёт РИА "Новости".