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20 августа, 14:47

Суд оставил приговор осуждённого за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова

Верховный суд России отклонил жалобу на приговор основателю и гендиректору крупной IT-компании Group-IB (сейчас —F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, который отбывает 14-летний срок в колонии по делу о госизмене.

"Приговор Московского городского суда <...> оставить без изменения, кассационную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение один из судей, передаёт РИА "Новости".

Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "секретно". Сам основатель компании в заседании не участвовал.

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Напомним, в конце сентября 2021 Сачкова арестовали по делу о госизмене. Вину в передаче данных иностранной разведке он не признал. По его словам, его оклеветал бывший офицер ФСБ. 26 июля 2023 года Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. Адвокаты попытались обжаловать приговор, но апелляционный суд признал его законным.

Обложка ©

VK / Илья Сачков

Александра Мышляева
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