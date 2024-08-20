Суд оставил приговор осуждённого за госизмену основателя Group-IB Ильи Сачкова
Верховный суд России отклонил жалобу на приговор основателю и гендиректору крупной IT-компании Group-IB (сейчас —F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, который отбывает 14-летний срок в колонии по делу о госизмене.
"Приговор Московского городского суда <...> оставить без изменения, кассационную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение один из судей, передаёт РИА "Новости".
Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом "секретно". Сам основатель компании в заседании не участвовал.
Напомним, в конце сентября 2021 Сачкова арестовали по делу о госизмене. Вину в передаче данных иностранной разведке он не признал. По его словам, его оклеветал бывший офицер ФСБ. 26 июля 2023 года Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. Адвокаты попытались обжаловать приговор, но апелляционный суд признал его законным.
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