Адвокаты обжаловали приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Защита основателя компании Group-IB (после ребрендинга сменила название на F.A.С.С.T.) Ильи Сачкова подала апелляцию на приговор к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом журналистам рассказал адвокат Сергей Афанасьев.

"Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", — сообщил юрист.