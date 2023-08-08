Адвокаты обжаловали приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Илья Сачков. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Защита основателя компании Group-IB (после ребрендинга сменила название на F.A.С.С.T.) Ильи Сачкова подала апелляцию на приговор к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом журналистам рассказал адвокат Сергей Афанасьев.
"Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", — сообщил юрист.
В конце июля московский городской суд приговорил предпринимателя к 14 годам колонии строгого режима. После этого представители компании F.A.С.С.T. заявили, что намерены обжаловать приговор и даже обратиться для этого к президенту России Владимиру Путину. Тогда пресс-секретарь российского лидера прокомментировал это, сообщив, что заявление будет рассмотрено в установленном порядке.
Напомним, в конце сентября 2021 года основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене. Вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признал и заявил, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый за госизмену на 22 года заключения. 26 июля Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей.