Среди вещдоков в деле основателя Grouр-IB Сачкова фигурировала визитка сотрудника ФБР

Среди вещественных доказательств в деле основателя компании Group-IB Ильи Сачкова оказались визитные карточки сотрудника ФБР и работника Посольства Великобритании в Москве. Об этом стало известно в среду, 26 июля, из материалов Мосгорсуда, который вынес ему сегодня приговор.

Напомним, что ранее сегодня Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Сам Сачков во время выступления с последним словом своей вины так и не признал. Приговор он выслушал с улыбкой, положив правую руку себе на грудь. Подробнее о деле Сачкова Лайф писал здесь.