DDoS-атаки и донаты ВСУ: ФСБ привлекла научного сотрудника из Москвы к ответу за госизмену

Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о госизмене в отношении работника одной из российских научных организаций, который организовал DDoS-атаки на информационную инфраструктуру РФ критического значения. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники", — сказано в публикации службы.

В ФСБ отметили, что подозреваемый регулярно переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов. Выяснилось, что эти организации закупают вооружение, технику и экипировку в интересах ВС Украины. Задержанный свою вину признал.