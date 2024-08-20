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Регион
20 августа, 14:17

DDoS-атаки и донаты ВСУ: ФСБ привлекла научного сотрудника из Москвы к ответу за госизмену

ФСБ завела дело о госизмене на россиянина, устраивавшего DDoS-атаки РФ для Киева

Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело о госизмене в отношении работника одной из российских научных организаций, который организовал DDoS-атаки на информационную инфраструктуру РФ критического значения. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники", — сказано в публикации службы.

В ФСБ отметили, что подозреваемый регулярно переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов. Выяснилось, что эти организации закупают вооружение, технику и экипировку в интересах ВС Украины. Задержанный свою вину признал.

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Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области мужчину, планировавшего уехать в Незалежную и примкнуть к ВСУ, чтобы сражаться против российской армии. Россиянин по собственной воле вышел на контакт в Сети с представителями украинской организации, запрещённой в РФ, сперва попытавшись перевести ВСУ деньги, а потом заполнив анкету на одном из террористических сайтов, где указал, что "готов убивать российских военных".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Юрий Лысенко
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