Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 09:21

"Был готов убивать русских": ФСБ задержала новгородца, планировавшего воевать за ВСУ

ФСБ задержала жителя Новгородской области, который пытался вступить в ряды ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Новгородской области, который намеревался перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против российских войск. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Допрос жителя Новгородской области, задержанного за планы присоединиться к ВСУ. Видео © УФСБ по Новгородской области

"Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", — сказал официальный представитель управления Василий Дроганов.

Установлено, что россиянин контактировал в мессенджеры с представителями запрещённых в РФ террористических организаций. Задержанный пояснил, что по ссылке перешёл на телеграм-канал и попытался перевести деньги ВСУ. Затем он нашёл сайт одной из украинских террористических организаций, где заполнил анкету. Мужчина написал, что "хочет помочь Украине" и решил самостоятельно выехать туда, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против России. В ходе допроса он признался, что был готов убивать российских военных.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации и о приготовлении к государственной измене.

Сознался в содеянном: В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара
Сознался в содеянном: В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара

Ранее в ЛНР задержали россиянина, завербованного СБУ перед выездом с Украины в 2022 году. Сам фигурант родом из РФ, жил в Воронежской области, но позднее перебрался к сожительнице в Южноукраинск Николаевской области.

Обложка ©

УФСБ по Новгородской области

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров