"Был готов убивать русских": ФСБ задержала новгородца, планировавшего воевать за ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Новгородской области, который намеревался перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против российских войск. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Допрос жителя Новгородской области, задержанного за планы присоединиться к ВСУ. Видео © УФСБ по Новгородской области

"Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", — сказал официальный представитель управления Василий Дроганов.

Установлено, что россиянин контактировал в мессенджеры с представителями запрещённых в РФ террористических организаций. Задержанный пояснил, что по ссылке перешёл на телеграм-канал и попытался перевести деньги ВСУ. Затем он нашёл сайт одной из украинских террористических организаций, где заполнил анкету. Мужчина написал, что "хочет помочь Украине" и решил самостоятельно выехать туда, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против России. В ходе допроса он признался, что был готов убивать российских военных.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации и о приготовлении к государственной измене.