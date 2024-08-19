"Был готов убивать русских": ФСБ задержала новгородца, планировавшего воевать за ВСУ
ФСБ задержала жителя Новгородской области, который пытался вступить в ряды ВСУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Новгородской области, который намеревался перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против российских войск. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Допрос жителя Новгородской области, задержанного за планы присоединиться к ВСУ. Видео © УФСБ по Новгородской области
"Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Новгородской области при попытке выехать на территорию Брянской области, где он планировал пересечь российско-украинскую границу и перейти на сторону противника", — сказал официальный представитель управления Василий Дроганов.
Установлено, что россиянин контактировал в мессенджеры с представителями запрещённых в РФ террористических организаций. Задержанный пояснил, что по ссылке перешёл на телеграм-канал и попытался перевести деньги ВСУ. Затем он нашёл сайт одной из украинских террористических организаций, где заполнил анкету. Мужчина написал, что "хочет помочь Украине" и решил самостоятельно выехать туда, чтобы присоединиться к ВСУ и воевать против России. В ходе допроса он признался, что был готов убивать российских военных.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к участию в деятельности террористической организации и о приготовлении к государственной измене.
Ранее в ЛНР задержали россиянина, завербованного СБУ перед выездом с Украины в 2022 году. Сам фигурант родом из РФ, жил в Воронежской области, но позднее перебрался к сожительнице в Южноукраинск Николаевской области.
УФСБ по Новгородской области