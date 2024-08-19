В ЛНР задержали россиянина, завербованного СБУ перед выездом с Украины в 2022 году

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан россиянин, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ). В 2022 году, находясь в Незалежной, мужчина был завербован для сбора разведданных и нанесения "иного ущерба" безопасности РФ. На сотрудничество он пошёл добровольно, полностью осознавая последствия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". На допросе мужчина признался, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала граждан РФ, уехавших из республики после начала СВО. Сам фигурант родом из России, жил в Воронежской области, но позднее перебрался к сожительнице в Южноукраинск Николаевской области.

"С 2021 года жил там, в 2022 году несколько раз пытался выехать [за границу]... Сотрудников СБУ, которые имели со мной контакт, звали Яремчук <...> и Кондратенко", — пояснил фигурант.

Поняв, что на Украине ему грозит опасность даже от местного населения, мужчина через Одессу уехал в Молдавию и, позднее, в Россию. Когда он выезжал из страны, СБУ просили передавать информацию об обстановке в РФ и всём, что видит.