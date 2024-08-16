Россиянин похвалил ВСУ под видео с допросом нашего пленного бойца и встретился с ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений жителя Омска, который оставил комментарий под видео допроса пленного россиянина. На фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

По сведениям ФСБ, в июне прошлого года мужчина прокомментировал публикацию на одном из пабликов в Telegram с видеозаписью допроса российского солдата, взятого в плен бойцами ВСУ. В сообщении он поддержал украинских военных. Теперь спецслужбы разбираются в наличии у фигуранта преступных связей, а также всех обстоятельств совершённого им поступка.