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Регион
16 августа, 09:03
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Россиянин похвалил ВСУ под видео с допросом нашего пленного бойца и встретился с ФСБ

ФСБ задержала жителя Омска за комментарий под видео допроса пленного россиянина

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений жителя Омска, который оставил комментарий под видео допроса пленного россиянина. На фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

По сведениям ФСБ, в июне прошлого года мужчина прокомментировал публикацию на одном из пабликов в Telegram с видеозаписью допроса российского солдата, взятого в плен бойцами ВСУ. В сообщении он поддержал украинских военных. Теперь спецслужбы разбираются в наличии у фигуранта преступных связей, а также всех обстоятельств совершённого им поступка.

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Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Украины Евгению Монастыреву, развернувшему в РФ шпионскую деятельность. Мужчина по заданию Киева фотографировал разные объекты, в том числе опоры ЛЭП и мосты. Пособник противника получил 11 лет колонии строгого режима.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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