Сознался в содеянном: В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара ФСБ: В ЛНР задержали украинца за передачу Киеву данных для ракетного удара 18 августа, 07:29 Задержание украинца за шпионаж. Обложка © УФСБ по ЛНР

В ЛНР силовики задержали гражданина Украины, передававшего информацию спецслужбам Незалежной, которая использовалась противником для нанесения ракетного удара по территории региона. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на УФСБ по республике.

"Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", — подчеркнули в ведомстве.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что намеревался пойти на службу в ВСУ, а сведения передавал через бот в мессенджере. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Ранее также сообщалось, что украинец Георгий Табуев, которого осудили в РФ за государственную измену на 15 лет, был завербован украинскими спецслужбами перед получением российского паспорта. Известно, что злоумышленник уже был трижды судим.

Авторы Татьяна Миссуми