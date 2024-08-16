Трижды судимый украинец с российским паспортом получил 15 лет за работу на СБУ

Украинец Георгий Табуев, которого осудили в России за государственную измену на 15 лет лишения свободы, был завербован украинскими спецслужбами перед получением российского паспорта. Об этом рассказал сам Табуев в беседе с РИА "Новости".

По информации агентства, Табуев был трижды судим, последний приговор в 8,5 года заключения он получил в Орле за наркотики, после чего его экстрадировали в город Сумы отбывать срок. В ноябре 2022 года мужчина отправился в Мариуполь через пункт пропуска в Васильевке. В это время спецслужбы Украины и завербовали мужчину, угрожая расправиться с близкими. В Мариуполе Табуев получил российское гражданство и стал волонтёром в благотворительном фонде "Колос". А выполнять задания украинских спецслужб тот стал с зимы прошлого года.

"Мне писали, предлагали сходить по адресу, сфотографировать что-то", — пояснил украинец.

Позднее Табуеву стали давать небольшие поручения сделать фотографии разных объектов, а затем мужчине сказали получить посылку якобы с лекарствами, но на самом деле там в коробке находился настенный вентилятор со спрятанной внутри взрывчаткой.

В марте прошлого года мужчину задержали сотрудники УФСБ России по ДНР во время того, как тот собирал взрывное устройство. В результате суд приговорил украинца к 15 годам за госизмену и незаконный оборот взрывных устройств. Табуев говорит, что очень сожалеет о содеянном, ведь его поступок изменил всю его жизнь. Он пояснил, что не стал бы делать это снова, если бы была возможность вернуться в прошлое.