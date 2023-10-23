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23 октября, 14:39

Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову

Первый апелляционный суд признал законным и оставил в силе приговор основателю и гендиректору крупной IT-компании Group-IB Илье Сачкову. Ранее Сачкова обвинили в госизмене и дали 14 лет колонии.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор Сачкову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — сказали в суде.

Среди вещдоков в деле основателя Grouр-IB Сачкова фигурировала визитка сотрудника ФБР

Среди вещдоков в деле основателя Grouр-IB Сачкова фигурировала визитка сотрудника ФБР

Напомним, в конце сентября 2021 года основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован по делу о госизмене. Вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признал и заявил, что его оговорил бывший офицер ФСБ. 26 июля 2023 года Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. Позже адвокаты обжаловали приговор.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Александра Вишнякова
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