Осуждённый за госизмену основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы
Основатель Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.) Илья Сачков, которого не так давно осудили за госизмену, вышел на связь, чтобы дать комментарий по поводу задержания миллиардера Павла Дурова. Он пожелал создателю Telegram поскорее выйти на свободу.
«Конечно, я желаю ему скорейшей свободы и, как и в своём случае, считаю подобного рода события абсолютно неадекватным и несправедливым отношением к талантливым инженерам», — написал он у себя в телеграм-канале.
Отметим, что Дуров в сентябре 2021 года также комментировал новости о Скачкове. Тогда он заявил, что лучше избегать арестов, а также шутливо написал: «Какой смысл проводить время в тюрьмах?»
Напомним, Дурова арестовали в парижском аэропорту 24 августа, ему грозит до 20 лет. Сегодня полиция Франции озвучила обвинения, ему вменяют отказ сотрудничать с местным правоохранителям. Позже в прокуратуре отметили, что срок задержания предпринимателя истекает 28 августа. Известно, что бизнесмену предъявили создателю Telegram обвинение в 12 преступлениях.
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