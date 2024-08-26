Осуждённый за госизмену основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы

Основатель Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.) Илья Сачков, которого не так давно осудили за госизмену, вышел на связь, чтобы дать комментарий по поводу задержания миллиардера Павла Дурова. Он пожелал создателю Telegram поскорее выйти на свободу.

«Конечно, я желаю ему скорейшей свободы и, как и в своём случае, считаю подобного рода события абсолютно неадекватным и несправедливым отношением к талантливым инженерам», — написал он у себя в телеграм-канале.