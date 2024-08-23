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23 августа, 06:47

«Крупнейшая партия»: Почти полторы тысячи дронов скоро отправятся на Украину из Латвии

Глава МО Латвии Спрудс сообщил о подготовке к отправке Киеву 1,4 тысячи дронов

Латвия подготовила к отправке на Украину "крупнейшую партию" беспилотников, заявил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс. Речь идёт о 1,4 тысячи дронов.

«Объявленная Министерством обороны Латвии закупка у латвийских производителей 2,7 тысячи дронов для Киева завершена», — отметил он.

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Ранее, в июле, Эстония передала Украине партию зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral. Сколько именно единиц получил Киев, не указывалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Матвей Константинов
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