«Крупнейшая партия»: Почти полторы тысячи дронов скоро отправятся на Украину из Латвии
Глава МО Латвии Спрудс сообщил о подготовке к отправке Киеву 1,4 тысячи дронов
Латвия подготовила к отправке на Украину "крупнейшую партию" беспилотников, заявил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс. Речь идёт о 1,4 тысячи дронов.
«Объявленная Министерством обороны Латвии закупка у латвийских производителей 2,7 тысячи дронов для Киева завершена», — отметил он.
Ранее, в июле, Эстония передала Украине партию зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral. Сколько именно единиц получил Киев, не указывалось.
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