«Крупнейшая партия»: Почти полторы тысячи дронов скоро отправятся на Украину из Латвии

Латвия подготовила к отправке на Украину "крупнейшую партию" беспилотников, заявил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс. Речь идёт о 1,4 тысячи дронов.

«Объявленная Министерством обороны Латвии закупка у латвийских производителей 2,7 тысячи дронов для Киева завершена», — отметил он.