Эстония передала Украине партию ЗРК малой дальности Mistral

Эстония передала Украине партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики. Сколько единиц получил Киев, не указывается.

"На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией", — говорится в сообщении.