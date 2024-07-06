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6 июля, 13:32

Эстония передала Украине партию ЗРК малой дальности Mistral

ЗРК Mistral на вооружении ВС Франции. Обложка © wikipedia.org / Pierre-Yves Beaudouin

ЗРК Mistral на вооружении ВС Франции. Обложка © wikipedia.org / Pierre-Yves Beaudouin

Эстония передала Украине партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики. Сколько единиц получил Киев, не указывается.

"На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией", — говорится в сообщении.

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Ранее посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила о готовности Таллина обсуждать отправку войск в Незалежную. По словам дипломата, для прибалтийской республики этот вопрос — "не красная линия".

Матвей Константинов
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