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26 августа, 04:45

Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Угледарском участке в ДНР

МО: Штурмовики ВС РФ продвинулись в строну Константиновки на Угледарском участке

Штурмовики группировки российских войск «Восток» продвинулись в направлении расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Константиновка на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке Южно-Донецкого направления специальной военной операции», — приводит ТАСС слова представителей оборонного ведомства.

Помимо этого, в Минобороны пояснили, что, согласно поставленной задаче, штурмовики должны отрезать проходящие через село пути снабжения крупного гарнизона Вооружённых сил Украины в Угледаре. В то же время в ведомстве рассказали, что боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям украинских войск сквозь серую зону, а затем у самой кромки лесополосы бойцы группировки «Восток» спешиваются и врываются в окопы.

«В это время выдвигается вперёд бронегруппа на тяжёлой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты», — добавили в МО РФ.

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Ранее Life.ru писал, что российская пехота недавно ликвидировала вблизи населённого пункта Нижняя Паровая, расположенного в Курской области, украинскую разведгруппу. Сообщалось, что она состояла из трёх разведчиков.

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Алексей Соловьёв
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