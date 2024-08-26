Важные новости поступили от замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. По его словам, российская армия уверенно удерживает контроль по всей линии боевого соприкосновения.

Он сообщил, что последние дни показывают стабильный прогресс всех подразделений российской армии. Командир отметил, что ВС РФ «все эти дни хорошо продвигаются», и добавил, что на текущий момент «по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия».

Хотя украинские силы предприняли попытку расширить контрольный участок, они были остановлены, и в настоящее время российские войска продолжают их систематическое уничтожение, добавил генерал-майор.