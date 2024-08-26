Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения
Генерал-майор Алаудинов: Россия контролирует всю линию боевого соприкосновения
Замначальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Важные новости поступили от замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. По его словам, российская армия уверенно удерживает контроль по всей линии боевого соприкосновения.
Он сообщил, что последние дни показывают стабильный прогресс всех подразделений российской армии. Командир отметил, что ВС РФ «все эти дни хорошо продвигаются», и добавил, что на текущий момент «по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия».
Хотя украинские силы предприняли попытку расширить контрольный участок, они были остановлены, и в настоящее время российские войска продолжают их систематическое уничтожение, добавил генерал-майор.
Вчера командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём телеграм-канале о значительных потерях техники ВСУ под Курском. За сутки подразделение уничтожило более десяти единиц техники, включая один танк, четыре боевых бронированных машины, четыре транспортные единицы и две артиллерийские установки разного калибра на Суджанском направлении.