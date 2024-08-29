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29 августа, 12:01

Огонь в спину: ВСУшники в Курской области расстреляли трёх детей на мотоцикле

Боец с позывным «Кадет»: Украинские солдаты расстреляли трёх детей в Малой Локне

В районе Малой Локни Суджанского района Курской области украинские военные расстреляли троих подростков, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле. О трагическом инциденте журналистам рассказал боец с позывным «Кадет» — заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

«Посадили трёх детей возраста 10-12 лет на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — поведал он.

По словам «Кадета», украинская армия ведёт себя на нашей территории как фашисты в годы Великой Отечественной войны.

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А на днях дрон ВСУ ударил по легковушке с гражданскими у города Полаги в Запорожской области. В машине находилась семья из пяти человек, всё получили ранения, один ребёнок погиб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Shugushev

Алексей Берковиц
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