В районе Малой Локни Суджанского района Курской области украинские военные расстреляли троих подростков, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле. О трагическом инциденте журналистам рассказал боец с позывным «Кадет» — заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.

«Посадили трёх детей возраста 10-12 лет на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — поведал он.

По словам «Кадета», украинская армия ведёт себя на нашей территории как фашисты в годы Великой Отечественной войны.