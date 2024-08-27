Дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьёй в Запорожской области, погиб ребёнок

«На подъезде к городу Пологи вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Все пассажиры и водитель получили ранения разной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребёнка. К сожалению, один ребёнок погиб. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывается вся возможная помощь. Приношу искренние соболезнования семье, потерявшей ребёнка», — говорится в его посте .

Ранее жительница Курской области рассказала о том, как её муж чудесным образом смог выжить после прямого попадания украинского танка в его автомобиль. Они двигались в разных машинах и нарвались на танковую колонну ВСУ, которая не преминула открыть огонь. Машина с женщиной съехала в кювет, а вот её супруг в другом транспорте не успел свернуть и попал под удар снаряда, после чего авто охватило пламя. Его жена, сестра и сын добежали до лесополосы, скрываясь от дронов и добрались до безопасного места. Молодой человек даже подбежал к машине отца, чтобы попытаться его вытащить, но из-за густого дыма не смог ничего разглядеть. Однако через несколько дней они узнали, что мужчина жив и находится в больнице, а врачи борются за сохранение его ноги.