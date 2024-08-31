Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 400 военных и 18 единиц бронетехники в Курской области. Такие данные привели в Министерстве обороны России в субботу, 31 августа.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ и семь автомобилей», — отметили в ведомстве.

В общей сложности с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 8200 солдат, а также 76 танков, 36 боевых машин пехоты (БМП), 67 бронетранспортёров, 521 боевую бронированную машину и 242 автомобиля. Кроме того, противник лишился 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых четыре американских HIMARS и две MLRS. Также российские военные оставили формирования Владимира Зеленского без пяти установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 12 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны и пяти единиц инженерной техники, в частности двух инженерных машин разграждения и установки разминирования УР-77.