Рябков пригрозил США последствиями из-за причастности к атакам на Курскую область

Для США последствия причастности к атакам на Курскую область могут быть очень тяжёлыми. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются. И американские коллеги знают, о чем мы ведём речь», — заявил Рябков журналистам.

Он отметил, что Америка, в случае продолжения такого вызывающего поведения, столкнётся с более жёстким ответом, нежели сейчас. По его словам, Вашингтон накаляет политическую обстановку, а Киев считает, что ему можно всё. Кроме того, политик подчеркнул, что власти Штатов в курсе, как РФ реагирует на подобные выпадки в практическом плане. Периодически это обсуждается на русско-американских переговорах, заключил Рябков.