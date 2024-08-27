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Регион
27 августа, 16:43

Рябков пригрозил США последствиями из-за причастности к атакам на Курскую область

Рябков: Последствие участия США в атаках на Курскую область может быть тяжёлым

Для США последствия причастности к атакам на Курскую область могут быть очень тяжёлыми. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются. И американские коллеги знают, о чем мы ведём речь», — заявил Рябков журналистам.

Он отметил, что Америка, в случае продолжения такого вызывающего поведения, столкнётся с более жёстким ответом, нежели сейчас. По его словам, Вашингтон накаляет политическую обстановку, а Киев считает, что ему можно всё. Кроме того, политик подчеркнул, что власти Штатов в курсе, как РФ реагирует на подобные выпадки в практическом плане. Периодически это обсуждается на русско-американских переговорах, заключил Рябков.

США всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область
США всё ещё не в курсе целей нападения ВСУ на Курскую область

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер завил, что США продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели, которых военное командование Киева планирует достичь с помощью вылазки в Курскую область. При этом до этого в американском оборонном ведомстве утверждали, что Штаты не знают целей вылазки боевиков ВСУ на российскую территорию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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