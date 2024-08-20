Пентагон: США и Украина обсуждают долгосрочные цели вылазки ВСУ под Курском

Соединённые Штаты продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели, которых военное командование Незалежной планирует достичь с помощью вылазки в Курскую область. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все ещё обсуждаем это с ними", — произнёс генерал-майор ВВС США.