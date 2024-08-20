Пентагон: США и Украина обсуждают долгосрочные цели вылазки ВСУ под Курском
Соединённые Штаты продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели, которых военное командование Незалежной планирует достичь с помощью вылазки в Курскую область. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все ещё обсуждаем это с ними", — произнёс генерал-майор ВВС США.
Также в ходе брифинга один из журналистов поинтересовался у Райдера, готов ли Вашингтон публично поддержать провокацию ВСУ. Впрочем, представитель Минобороны США предпочёл уйти от ответа, повторив заявление об обсуждении целей.
Ранее Пентагон сетовал, что США не знает целей вылазки украинских боевиков на российскую территорию. Если она заключалась в гибели тысяч военнослужащих и пленении выживших, то Киев достиг задуманного.
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