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20 августа, 20:18

Пентагон: США и Украина обсуждают долгосрочные цели вылазки ВСУ под Курском

Соединённые Штаты продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели, которых военное командование Незалежной планирует достичь с помощью вылазки в Курскую область. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все ещё обсуждаем это с ними", — произнёс генерал-майор ВВС США.

Также в ходе брифинга один из журналистов поинтересовался у Райдера, готов ли Вашингтон публично поддержать провокацию ВСУ. Впрочем, представитель Минобороны США предпочёл уйти от ответа, повторив заявление об обсуждении целей.

Пентагон сообщил, что пытается узнать больше о целях ВСУ в Курской области
Пентагон сообщил, что пытается узнать больше о целях ВСУ в Курской области

Ранее Пентагон сетовал, что США не знает целей вылазки украинских боевиков на российскую территорию. Если она заключалась в гибели тысяч военнослужащих и пленении выживших, то Киев достиг задуманного.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Илья Пушкарев
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