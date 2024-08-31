Пленный боец ВСУ рассказал, что их гнали на убой в Курскую область
Пленный Стегарь: Бойцов ВСУ гнали силой на убой в Курскую область
Украинских военных гонят силой в Курскую область, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовало Минобороны РФ.
Пленный ВСУ рассказал, как командование силой гнало бойцов в Курскую область. Видео © Telegram / Минобороны России
Пленный рассказал, что командование их гнало в Курскую область «просто на убой». По словам военнослужащего 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населённого пункта.
Со слов украинского бойца, им приказали спешиться с боевой машины на окраине "русского села". После чего военным нужно было занять оборонительную позицию и держать данную территорию в течение четырёх суток. Однако ВС РФ нарушили планы украинцев, открыв огонь по врагу из БТР.
«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трёхсотых», – пояснил пленный, добавив, что боевая машину, которую они спрятали в кустах, быстро стала мишенью для российских солдат, получив три критических попадания из гранатомёта.
Пленный признался, что трупов украинцев после кровавой бойни со стороны оказалось немало. Теперь единственный выход он видит только в нейтрализации "ТЦК-шников" (то же, что и военкоматы. — Прим. Life.ru) и поднятии народного бунта. Украинским бойцам Стегарь посоветовал сразу же сдаваться в плен или разворачиваться домой.
Напомним, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. По данным Минобороны РФ, всего за время попыток прорыва противник потерял более 7,8 тысячи человек. В МИД заявляли, что последствие участия Запада в авантюре Киева может быть тяжёлым. Однако США отрицают причастность к вылазке. Ранее Life.ru писал, что российские войска отбили у ВСУ двух гражданских — отца и сына, захваченных в плен в Судже Курской области. Мирные жители ехали на авто, когда их остановили вэсэушники.
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