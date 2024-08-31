Пленный боец ВСУ рассказал, что их гнали на убой в Курскую область

Украинских военных гонят силой в Курскую область, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовало Минобороны РФ.

Пленный ВСУ рассказал, как командование силой гнало бойцов в Курскую область. Видео © Telegram / Минобороны России

Пленный рассказал, что командование их гнало в Курскую область «просто на убой». По словам военнослужащего 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населённого пункта.

Со слов украинского бойца, им приказали спешиться с боевой машины на окраине "русского села". После чего военным нужно было занять оборонительную позицию и держать данную территорию в течение четырёх суток. Однако ВС РФ нарушили планы украинцев, открыв огонь по врагу из БТР.

«Спустя два часа у нас в подразделении уже было 2 «двухсотых» и 7 «трёхсотых», – пояснил пленный, добавив, что боевая машину, которую они спрятали в кустах, быстро стала мишенью для российских солдат, получив три критических попадания из гранатомёта.