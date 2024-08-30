Российские солдаты, которые оказались в плену у Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили о жестоком обращении с ними. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, наших военных нормально кормили лишь перед проверками Международного комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединённых Наций (ООН). Дипломат рассказал, что не один раз общался с людьми, которые пережили пытки.

«Приведу пример: человек, который по обмену был возвращён на нашу территорию, говорил мне: «Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Один из пленных признался Мирошнику, что как только проверяющие уезжали, их «били смертным боем», морили голодом и всячески издевались. Как подчеркнул посол, Россия фиксирует каждый случай жестокого обращения. Сейчас с этими российскими военными, которые, по его словам, оказались в «казематах украинского режима», работают врачи и следователи. Собрав доказательства, Москва представит их мировому сообществу.