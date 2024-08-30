Мирошник: ВСУ атакуют жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью
Армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА «Новости».
«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжёлыми шариками диаметром 5-6 миллиметров», — рассказал дипломат.
Посол поясняет, что при попадании такого снаряда во двор дома шарики пробивают все поверхности. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации. Применять подобное вооружение против простых граждан является циничным преступлением, считает Мирошник.
Недавно Мирошник рассказал об иностранных наёмниках, которые были замечены в курском приграничье. По его словам, среди боевиков, появившихся в регионе, есть те, кто говорит на английском языке с грузинским акцентом, а также поляки.
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