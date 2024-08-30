Армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА «Новости».

«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжёлыми шариками диаметром 5-6 миллиметров», — рассказал дипломат.

Посол поясняет, что при попадании такого снаряда во двор дома шарики пробивают все поверхности. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации. Применять подобное вооружение против простых граждан является циничным преступлением, считает Мирошник.