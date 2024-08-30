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Регион
30 августа, 04:29

Стало известно, наёмники из каких стран замечены в курском приграничье

Посол Мирошник: Наёмники с грузинским акцентом и поляки замечены под Курском

Иностранные наёмники были замечены в Курской области, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, среди боевиков, появившихся в регионе, есть те, кто говорит на английском языке с грузинским акцентом, а также поляки.

Он уточнил, что информацию о присутствии этих групп ему предоставили люди, столкнувшиеся с наёмниками на перекрёстках, блокпостах и даже вблизи своих домов. Эти свидетельства подтверждают, что в операции киевского режима участвуют иностранные формирования. Посол также отметил, что украинские военнопленные и местные жители, общавшиеся с ними, подтверждают информацию о присутствии поляков.

«Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа всушников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: «Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят». Вот эти слова я передаю дословно», — добавил Мирошник.

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Ранее посол заявил, что украинские военные похищают мирных жителей Курской области, вывозя их в неизвестном направлении. По его словам, Москва располагает данными о том, что украинские боевики захватывают гражданских лиц, часто теряя с ними связь. Он подчеркнул, что действия ВСУ по сути террористические и не соответствуют никаким нормам.

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Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Кирилл Сосновских
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