Иностранные наёмники были замечены в Курской области, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, среди боевиков, появившихся в регионе, есть те, кто говорит на английском языке с грузинским акцентом, а также поляки.

Он уточнил, что информацию о присутствии этих групп ему предоставили люди, столкнувшиеся с наёмниками на перекрёстках, блокпостах и даже вблизи своих домов. Эти свидетельства подтверждают, что в операции киевского режима участвуют иностранные формирования. Посол также отметил, что украинские военнопленные и местные жители, общавшиеся с ними, подтверждают информацию о присутствии поляков.

«Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа всушников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: «Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят». Вот эти слова я передаю дословно», — добавил Мирошник.