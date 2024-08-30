«Сами сбили, жлобы»: В МИД назвали уничтожение F-16 из Patriot как «достойное начало»
Мирошник: Уничтожение F-16 системой Patriot на Украине — «достойное начало»
Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнее уничтожение украинского самолета F-16, произошедшее, по данным некоторых источников, благодаря системе Patriot. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, данный инцидент представляет собой ироничное начало для американского «чудо-оружия» в руках украинских военных.
В своём телеграм-канале посол выразил мнение, что случайное поражение F-16 ракетой Patriot — это «достойное начало для нового вундерваффе в руках бедуинов». Он также добавил с иронией, что украинские военные не позволили российским военнослужащим получить награду за уничтожение самолета, так как сделали это сами.
«Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили! Во жлобы», — пошутил дипломат.
Напомним, в Киеве сделали неожиданное заявление о потере первого истребителя F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot. По её данным, истребитель, пилотируемый украинским лётчиком, был поражён ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
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