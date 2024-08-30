«Сами сбили, жлобы»: В МИД назвали уничтожение F-16 из Patriot как «достойное начало»

Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнее уничтожение украинского самолета F-16, произошедшее, по данным некоторых источников, благодаря системе Patriot. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, данный инцидент представляет собой ироничное начало для американского «чудо-оружия» в руках украинских военных.

В своём телеграм-канале посол выразил мнение, что случайное поражение F-16 ракетой Patriot — это «достойное начало для нового вундерваффе в руках бедуинов». Он также добавил с иронией, что украинские военные не позволили российским военнослужащим получить награду за уничтожение самолета, так как сделали это сами.