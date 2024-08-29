В Киеве заявили, что F-16 сбили сами солдаты ВСУ из ЗРК Patriot
Депутат Рады Безуглая: Истребитель F-16 был сбит из украинского ЗРК Patriot
Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu
В Киеве выступили с неожиданным заявлением относительно потери первого истребителя F-16. Как сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, самолёт сбила ракета украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — утверждает нардеп.
Тем временем в Пентагоне заявили, что не готовы подтвердить данную информацию.
Информация о возможном уничтожении первого истребителя F-16, поставленного Западом Украине, появилась ранее. Сообщалось, что самолёт мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь. В результате Генштаб ВСУ признал потерю истребителя.