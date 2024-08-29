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Регион
29 августа, 19:42

В Киеве заявили, что F-16 сбили сами солдаты ВСУ из ЗРК Patriot

Депутат Рады Безуглая: Истребитель F-16 был сбит из украинского ЗРК Patriot

Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu

Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ali _Cobanoglu

В Киеве выступили с неожиданным заявлением относительно потери первого истребителя F-16. Как сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, самолёт сбила ракета украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — утверждает нардеп.

Тем временем в Пентагоне заявили, что не готовы подтвердить данную информацию.

Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16
Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Информация о возможном уничтожении первого истребителя F-16, поставленного Западом Украине, появилась ранее. Сообщалось, что самолёт мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь. В результате Генштаб ВСУ признал потерю истребителя.

Оксана Попова
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