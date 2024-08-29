Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Американская сторона не получала от Киева запросов об оказании помощи в связи с потерей первого истребителя F-16. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, переадресовав вопрос о потере самолёта украинским властям.