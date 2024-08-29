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29 августа, 19:24

Киев не просил помощи США в связи с потерей ВСУ первого истребителя F-16

Пентагон: Украина не запрашивала помощь США в связи с потерей F-16

Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Американский истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Американская сторона не получала от Киева запросов об оказании помощи в связи с потерей первого истребителя F-16. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, переадресовав вопрос о потере самолёта украинским властям.

«Мне неизвестно о какой-либо помощи или запросах о помощи от украинской стороны в связи с этим конкретным инцидентом», — сообщила она.

В США подтвердили, что Украина потеряла первый истребитель F-16
В США подтвердили, что Украина потеряла первый истребитель F-16

Информация о возможном уничтожении первого истребителя F-16, поставленного Западом Украине, появилась ранее. Сообщалось, что самолёт мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь. В результате Генштаб ВСУ признал потерю истребителя.

Оксана Попова
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