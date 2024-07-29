Киевского "врача-мясника" настигло возмездие из Москвы за призыв кастрировать российских пленных

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор для главы первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко*, который призвал к насилию над пленными солдатами ВС РФ. Он признал виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", информирует пресс-служба столичных Судов общей юрисдикции.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 года 6 месяцев", — гласит приговор.