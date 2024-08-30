ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники
За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Потери ВСУ составили <...> в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и восемь автомобилей», — говорится в сообщении.
С начала атаки на российское приграничье противник потерял, в частности, более 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков, 507 боевых бронированных машин, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS и пять зенитных ракетных комплексов.
Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из курского приграничья. Сегодня, 30 августа, стало известно об уничтожении десантниками разведывательной группы противника. Личный состав из 22 человек ликвидирован.
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