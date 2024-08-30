ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили <...> в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и восемь автомобилей», — говорится в сообщении.

С начала атаки на российское приграничье противник потерял, в частности, более 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков, 507 боевых бронированных машин, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS и пять зенитных ракетных комплексов.