Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области
Журналисты британской газеты The Sun незаконно проникли на территорию одного из приграничных районов Курской области, следует из опубликованного материала. Журналисты вместе с украинскими военнослужащими побывали в нескольких населённых пунктах и пообщались с местным населением.
Издание опубликовало целый репортаж из региона. Пока российские правоохранительные органы не комментировали поездку.
Напомним, журналисты некоторых западных изданий незаконно проникли в Курскую область. Во время съёмок пропагандистских репортажей их сопровождают ВСУ. Например, американская газета The Washington Post выложила репортаж из Суджи, где также побывали их коллеги из Италии Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ уже возбудила уголовное дело. В МИД подчёркивали, что выпущенные СМИ материалы искажают факты.
Telegram / Алексей Смирнов