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Регион
30 августа, 08:58

Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области

Журналисты британской газеты The Sun незаконно проникли на территорию одного из приграничных районов Курской области, следует из опубликованного материала. Журналисты вместе с украинскими военнослужащими побывали в нескольких населённых пунктах и пообщались с местным населением.

Издание опубликовало целый репортаж из региона. Пока российские правоохранительные органы не комментировали поездку.

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Напомним, журналисты некоторых западных изданий незаконно проникли в Курскую область. Во время съёмок пропагандистских репортажей их сопровождают ВСУ. Например, американская газета The Washington Post выложила репортаж из Суджи, где также побывали их коллеги из Италии Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ уже возбудила уголовное дело. В МИД подчёркивали, что выпущенные СМИ материалы искажают факты.

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Telegram / Алексей Смирнов

Матвей Константинов
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