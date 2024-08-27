«Наручники и в обезьянник» : Иностранным журналистам огласили кару за прорыв в Курскую область Эксперт Баранец призвал наказать западных репортёров, проникших в приграничье РФ 27 августа, 14:56 Американец Том Матч в Судже. Обложка © X / Tom Mutch

Западные журналисты, которые пересекли российскую границу во время атаки ВСУ в Курской области, должны понести уголовную ответственность. Об этом заявил «Царьграду» военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

«То, что иностранные журналисты вот так зашли на территорию России, карается законом о нелегальном переходе границы и незаконном посещении нашей страны. Наручники — раз, в обезьянник — два, в суд — три. И сиди, итальянец, на пайке, мучайся», — сказал он.

По его словам, Россия обязана отнестись очень серьёзно к произошедшему, потому что речь идёт об уголовном преступлении. Баранец уверен, что российская контрразведка вполне может отлавливать таких зарубежных журналистов в Курской области и передавать полиции.

Авторы Татьяна Миссуми