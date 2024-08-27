Ещё два журналиста попали под прицел ФСБ из-за прорыва в Суджу с Украины

ФСБ возбудила уголовные дела против украинского и немецкого журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу, зайдя вместе с ВСУ в населённый пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.