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27 августа, 07:12

Ещё два журналиста попали под прицел ФСБ из-за прорыва в Суджу с Украины

ФСБ завела дела ещё на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже

ФСБ возбудила уголовные дела против украинского и немецкого журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу, зайдя вместе с ВСУ в населённый пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Речь идёт о журналисте Конолли Николасе Симоне из Deutsche Welle* и корреспонденте украинского телеканала «1+1» Наталье Нагорной. Они осуществляли видеосъёмку в районе населённого пункта Суджа Курской области. В их отношении ФСБ возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

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Всё началось, когда газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, где её корреспондентам удалось побывать вместе с бойцами ВСУ. В Курскую область таким же образом сумели проникнуть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которую в МИД РФ вызвали на ковёр. Под уголовным преследованием, кроме прочих, оказался и журналист CNN Ник Уолш, приехавший на российскую территорию с украинскими войсками. По словам Захаровой, опубликованные ими материалы отражали лишь интересы западной пропаганды, искажая действительность.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Владимир Озеров
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