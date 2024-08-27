Ещё два журналиста попали под прицел ФСБ из-за прорыва в Суджу с Украины
ФСБ завела дела ещё на двух журналистов, незаконно пересекших границу в Судже
ФСБ возбудила уголовные дела против украинского и немецкого журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу, зайдя вместе с ВСУ в населённый пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Речь идёт о журналисте Конолли Николасе Симоне из Deutsche Welle* и корреспонденте украинского телеканала «1+1» Наталье Нагорной. Они осуществляли видеосъёмку в районе населённого пункта Суджа Курской области. В их отношении ФСБ возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
Всё началось, когда газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, где её корреспондентам удалось побывать вместе с бойцами ВСУ. В Курскую область таким же образом сумели проникнуть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которую в МИД РФ вызвали на ковёр. Под уголовным преследованием, кроме прочих, оказался и журналист CNN Ник Уолш, приехавший на российскую территорию с украинскими войсками. По словам Захаровой, опубликованные ими материалы отражали лишь интересы западной пропаганды, искажая действительность.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB