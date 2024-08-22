Военкора CNN настигло возмездие из Москвы за репортаж из Суджи под конвоем бойцов ВСУ
ФСБ возбудила дело против журналиста CNN Уолша за проникновение с ВСУ в Суджу
Ник Пейтон Уолш в репортаже из Суджи. Скриншот видео © YouTube / CNN
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело против военкора CNN Ника Уолша и двух его украинских коллег из-за незаконного пересечения границы в Курской области во время вторжения ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересёкших государственную границу РФ и осуществивших видеосъёмки в районе н.п. Суджа Курской области», — рассказали в ЦОС.
Представители ведомства напомнили, что такие же меры были приняты в отношении итальянских работников СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини, которые пересекли российскую границу в сопровождении ВСУ. По вменяемой представителям прессы статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, куда её корреспонденты отправились вместе с украинскими солдатами. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которой выразили в МИД РФ решительный протест. По словам Захаровой, выпущенные ими материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову». Позже дипломат заявила, что в отношении каждого такого журналиста будет проведена отдельная проверка.