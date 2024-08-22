Военкора CNN настигло возмездие из Москвы за репортаж из Суджи под конвоем бойцов ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело против военкора CNN Ника Уолша и двух его украинских коллег из-за незаконного пересечения границы в Курской области во время вторжения ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны, незаконно пересёкших государственную границу РФ и осуществивших видеосъёмки в районе н.п. Суджа Курской области», — рассказали в ЦОС.