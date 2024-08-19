Захарова ответила итальянскому журналисту, какую пропаганду ведёт Россия
Захарова: РФ пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом
Россия пропагандирует и будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала попытки итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с бойцом ВСУ в кепке с нацистской символикой. Репортёр назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху из-за его скандального сюжета "инструментом пророссийской пропаганды".
"То, что Иларио Пьяньерелли называет "пророссийской пропагандой", является пропагандой антифашизма — это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы", — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат также подчеркнула, что стремление РФ привлечь внимание к данному инциденту лишний раз подтверждает историческую роль нашей страны в борьбе с фашизмом, нацизмом и расизмом.
Напомним, после того как на итальянском ТВ вышел скандальный сюжет, на журналиста и его коллег обрушился шквал критики. В соцсетях интервью с укронацистом уже нарекли позором. Многие пользователи возмутились непрофессионализмом репортёра и призвали его "перестать вешать зрителям лапшу на уши". Позже Пьяньерелли попытался оправдаться за репортаж. Он заявил, что нашивку заметил якобы только после выхода интервью в эфир.
VK / МИД России