Итальянский журналист попытался оправдаться за сюжет с бойцом ВСУ в нацистской кепке и обвинил РФ
Журналист RaiNews выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ в нацистской кепке
Кадр из интервью с бойцом ВСУ в нацистской кепке на итальянском ТВ. Обложка © X / christian_fsi
Корреспондент итальянского государственного телеканала Rai News24 Иларио Пьяньерелли, который взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой, попытался оправдаться. Он заявил, что нашивку заметил якобы только после выхода репортажа в эфир.
"Я глубоко сожалею, что дал слово украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир", — написал журналист в соцсети Х.
При этом он назвал обсуждение интервью в соцсетях инструментом пророссийской пропаганды.
Напомним, после того как на итальянском ТВ вышел скандальный сюжет, на журналиста и его коллег обрушился шквал критики. В соцсетях интервью с укронацистом уже нарекли позором. Многие пользователи возмутились непрофессионализмом репортёра и призвали его "перестать вешать зрителям лапшу на уши". На головном уборе украинца, предположительно, был знак дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер".