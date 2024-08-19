Итальянский журналист попытался оправдаться за сюжет с бойцом ВСУ в нацистской кепке и обвинил РФ

Корреспондент итальянского государственного телеканала Rai News24 Иларио Пьяньерелли, который взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой, попытался оправдаться. Он заявил, что нашивку заметил якобы только после выхода репортажа в эфир.

"Я глубоко сожалею, что дал слово украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир", — написал журналист в соцсети Х​​​.

При этом он назвал обсуждение интервью в соцсетях инструментом пророссийской пропаганды.