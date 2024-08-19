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19 августа, 17:51

Итальянский журналист попытался оправдаться за сюжет с бойцом ВСУ в нацистской кепке и обвинил РФ

Журналист RaiNews выразил сожаление из-за сюжета с бойцом ВСУ в нацистской кепке

Кадр из интервью с бойцом ВСУ в нацистской кепке на итальянском ТВ. Обложка © X / christian_fsi

Кадр из интервью с бойцом ВСУ в нацистской кепке на итальянском ТВ. Обложка © X / christian_fsi

Корреспондент итальянского государственного телеканала Rai News24 Иларио Пьяньерелли, который взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой, попытался оправдаться. Он заявил, что нашивку заметил якобы только после выхода репортажа в эфир.

"Я глубоко сожалею, что дал слово украинскому солдату, нашивку которого с нацистской символикой я заметил только после выхода репортажа в эфир", — написал журналист в соцсети Х​​​.

При этом он назвал обсуждение интервью в соцсетях инструментом пророссийской пропаганды.

Напомним, после того как на итальянском ТВ вышел скандальный сюжет, на журналиста и его коллег обрушился шквал критики. В соцсетях интервью с укронацистом уже нарекли позором. Многие пользователи возмутились непрофессионализмом репортёра и призвали его "перестать вешать зрителям лапшу на уши". На головном уборе украинца, предположительно, был знак дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер".

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Наталья Демьянова
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