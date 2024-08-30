Российские десантники нанесли удар по разведывательной группе ВСУ в Курской области, состоящей из 22 человек. В результате операции, проведённой севернее села Снагость, был уничтожен личный состав разведгруппы, входивший в 22-ю отдельную механизированную бригаду украинской армии. Об операции РИА «Новости» рассказал представитель российского силового ведомства.

По данным источника, операция осуществлялась огневым налётом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ. Видео, запечатлевшее момент ликвидации разведгруппы, было передано в распоряжение РИА «Новости». Подтверждение об уничтожении противников и их принадлежности к указанной бригаде было получено от представителя силовых структур, который также отметил значимость данного события для обеспечения безопасности в регионе.