Российские десантники разгромили разведчиков ВСУ в курском приграничье
РИА «Новости»: В Курской области ликвидирована разведгруппа ВСУ из 22 человек
Российские десантники нанесли удар по разведывательной группе ВСУ в Курской области, состоящей из 22 человек. В результате операции, проведённой севернее села Снагость, был уничтожен личный состав разведгруппы, входивший в 22-ю отдельную механизированную бригаду украинской армии. Об операции РИА «Новости» рассказал представитель российского силового ведомства.
По данным источника, операция осуществлялась огневым налётом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ. Видео, запечатлевшее момент ликвидации разведгруппы, было передано в распоряжение РИА «Новости». Подтверждение об уничтожении противников и их принадлежности к указанной бригаде было получено от представителя силовых структур, который также отметил значимость данного события для обеспечения безопасности в регионе.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск», который будет играть ключевую роль в поддержании правопорядка в регионе. Образование отряда обсуждалось на совещании с членами правительства и главами районов. Основной задачей нового формирования станет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах и других территориях области.
VK / Минобороны РФ