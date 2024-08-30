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Регион
30 августа, 02:32

Российские десантники разгромили разведчиков ВСУ в курском приграничье

РИА «Новости»: В Курской области ликвидирована разведгруппа ВСУ из 22 человек

Российские десантники нанесли удар по разведывательной группе ВСУ в Курской области, состоящей из 22 человек. В результате операции, проведённой севернее села Снагость, был уничтожен личный состав разведгруппы, входивший в 22-ю отдельную механизированную бригаду украинской армии. Об операции РИА «Новости» рассказал представитель российского силового ведомства.

По данным источника, операция осуществлялась огневым налётом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ. Видео, запечатлевшее момент ликвидации разведгруппы, было передано в распоряжение РИА «Новости». Подтверждение об уничтожении противников и их принадлежности к указанной бригаде было получено от представителя силовых структур, который также отметил значимость данного события для обеспечения безопасности в регионе.

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Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании добровольческого отряда «Барс — Курск», который будет играть ключевую роль в поддержании правопорядка в регионе. Образование отряда обсуждалось на совещании с членами правительства и главами районов. Основной задачей нового формирования станет обеспечение безопасности в восьми отселённых районах и других территориях области.

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VK / Минобороны РФ

Кирилл Сосновских
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